Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"
Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой

Позиция Германии в отношении "Северного потока – 2" известна и неизменна: это экономический проект, который важен для Европы. Поэтому Берлин будет поддерживать его строительство, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", – подчеркнул дипломат.

По его словам, на данную точку зрения не могут повлиять политические обстоятельства, в том числе отношения Москвы и Киева. Однако для восстановления сотрудничества России с ЕС решение "украинского вопроса" необходимо, указал Маас, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 13 июля.

Председательство в Совете ЕС с 1 июля перешло к Германии. В своем выступлении по этому случаю Хаас назвал в числе приоритетов Берлина выстраивание "интенсивного диалога" с Москвой. Он признал, что в ЕС на этот счет сохраняется "минимальный консенсус" – страны-члены просто регулярно продлевают антироссийские санкции. Но "нужно больше", заявил Маас, предупредив европейских коллег, что возобновление стратегического сотрудничества с РФ входит в круг задач немецкой политики, передает DW.

Ранее стало известно, что Берлин ведет кулуарные переговоры с членами ЕС по поводу введения новых санкций против Москвы. Россию обвиняют в организации хакерской атаки на бундестаг. По предварительным данным, большинство членов ЕС готовы поддержать Германию в этой просьбе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июля 2020 года

Предсказание астрологов на день для мужчин и женщин

Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей