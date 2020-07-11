Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт

Президент украинского Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что уничтожение российского газопровода "Северный поток – 2" является приоритетной задачей для властей Украины.

Он заявил, что Россия должна остановить его строительство – в противном случае Соединенные Штаты признают ее спонсором терроризма. На такой шаг, отмечает Гончар, Вашингтон пойдет в том случае, если на страну и ее "сети влияния в Берлине и Брюсселе" не подействуют новые санкции.

Эксперт указывает, что в данный момент Штаты рассматривают новый законопроект, который предполагает санкции в отношении президента России и других официальных лиц страны из-за " вознаграждения талибов за уничтожение американских военнослужащих".

Он также отметил, что Украина должна обеспечить США доказательствами связи России с "террористическими группировками" в ДНР и ЛНР.

Ранее эксперт указал, что американские санкции не повлияли на достаивание газопровода в Европу. Закончить строительство "Северного потока", по его словам, могут уже этой осенью.