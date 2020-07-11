Уничтожение "Северного потока - 2" назвали приоритетом для Киева

Уничтожение "Северного потока - 2" назвали приоритетом для Киева
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт

Президент украинского Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что уничтожение российского газопровода "Северный поток – 2" является приоритетной задачей для властей Украины. 

Он заявил, что Россия должна остановить его строительство – в противном случае Соединенные Штаты признают ее спонсором терроризма. На такой шаг, отмечает Гончар, Вашингтон пойдет в том случае, если на страну и ее "сети влияния в Берлине и Брюсселе" не подействуют новые санкции. 

Эксперт указывает, что в данный момент Штаты рассматривают новый законопроект, который предполагает санкции в отношении президента России и других официальных лиц страны из-за " вознаграждения талибов за уничтожение американских военнослужащих". 

Он также отметил, что Украина должна обеспечить США доказательствами связи России с "террористическими группировками" в ДНР и ЛНР. 

Ранее эксперт указал, что американские санкции не повлияли на достаивание газопровода в Европу. Закончить строительство "Северного потока", по его словам, могут уже этой осенью. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за работу во времена СССР

Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов

На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей