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Президент украинского Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что уничтожение российского газопровода "Северный поток – 2" является приоритетной задачей для властей Украины.
Он заявил, что Россия должна остановить его строительство – в противном случае Соединенные Штаты признают ее спонсором терроризма. На такой шаг, отмечает Гончар, Вашингтон пойдет в том случае, если на страну и ее "сети влияния в Берлине и Брюсселе" не подействуют новые санкции.
Эксперт указывает, что в данный момент Штаты рассматривают новый законопроект, который предполагает санкции в отношении президента России и других официальных лиц страны из-за " вознаграждения талибов за уничтожение американских военнослужащих".
Он также отметил, что Украина должна обеспечить США доказательствами связи России с "террористическими группировками" в ДНР и ЛНР.
Ранее эксперт указал, что американские санкции не повлияли на достаивание газопровода в Европу. Закончить строительство "Северного потока", по его словам, могут уже этой осенью.
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