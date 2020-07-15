СМИ: Германия предала Евросоюз ради "Северного потока - 2"

СМИ: Германия предала Евросоюз ради "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин облегчил жизнь Москве после коронавируса

Германия ставит собственную коммерческую выгоду выше безопасности Евросоюза. Такие выводы опубликованы на странице The Wall Street Journal. В статье отмечается, что США и основная часть стран ЕС выступают против строительства российского газопровода "Северный поток – 2", но Берлин предпочитает поддерживать Москву, прикрываясь ссылками на коммерцию.

На данный момент, по сведениям издания, Россия поставляет в Европу 38% от необходимого объема газа. Новый трубопровод позволит существенно увеличить эту цифру. Это особенно важно сейчас, когда ситуация на рынке энергоносителей обострилась из-за коронавируса.

Иначе говоря, у Запада был шанс вытеснить Россию с лидирующих позиций по поставкам в Европу, но Германия откололась от большинства и поддержала строительство "Северного потока – 2".

"Берлин поставил собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности", – цитирует РИА ФАН издание.

Ранее депутаты бундестага направили письмо американским законодателям, в котором просили прекратить мешать строительству "Северного потока – 2". Сенаторам предложили подумать, как бы они отнеслись, если бы кто-то ввел санкции против трубопровода из-за границы в США.

Сейчас в Конгрессе Штатов зарегистрировано как минимум два предложения по введению ограничений в отношении "Северного потока – 2". Самый жесткий из них предусматривает санкции даже против федеральных властей Германии, которые одобряют реализацию российского проекта.

Николай ВИКТОРОВ

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Владимир Немайдаун
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а "большинство" это проебалты и сосущие у дяди сэма пшеки?
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