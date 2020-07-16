Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюте

Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюте
Доллар. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Цена "американца" может упасть до 65 рублей

По прогнозам специалистов, осенью курс доллара сохранится на уровне 75 рублей. При этом многие считают, что цена на американскую валюту составит 71 рубль.

Однако среди экспертов нашлись и те, кто полагает, что осенью рублю удастся укрепиться. Так, по прогнозам аналитиков из "Альфа-банка", в ближайшие месяцы стоимость доллара может упасть до 65 руб., сообщает РБК.

По их мнению, российская экономика смогла сохранить ряд позиций на рынке и пострадала из-за пандемии коронавируса не так сильно, как предполагалось ранее. Таким образом, можно надеяться на быстрое восстановление импортный поставок, а значит и укрепление рубля, отмечает "ФедералПресс".

Напротив, аналитик из "Райффайзенбанка" Денис Порывай прогнозирует, что рубль может упасть до 75 за доллар, пишет URA.RU. Негативно на его курс, по мнению эксперта, повлияет уменьшение объемов продажи валюты ЦБ РФ, которые с июня упали почти в два.

Ранее "Утро.ру" писало, что россиянам советуют покупать валюту.

Ольга ФЕДОРОВА

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