Российская валюта медленно падает

По данным с открытия торгов на Московской бирже, стоимость рубля незначительно снизилась по отношению к европейской и американской валютам.

Доллар подрос на 0,1% – до 71,62 рубля. Цена за евро увеличилась на 0,06% – до 81,65 рубля.



Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом курса доллара на осень. Аналитики предсказали падение американской валюты.