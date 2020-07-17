Рубль подешевел по отношению к евро и доллару

Российская валюта медленно падает

По данным с открытия торгов на Московской бирже, стоимость рубля незначительно снизилась по отношению к европейской и американской валютам.

Доллар подрос на 0,1% – до 71,62 рубля. Цена за евро увеличилась на 0,06% – до 81,65 рубля.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом курса доллара на осень. Аналитики предсказали падение американской валюты.

Ольга ФЕДОРОВА

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