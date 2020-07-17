Курс рубля
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По данным с открытия торгов на Московской бирже, стоимость рубля незначительно снизилась по отношению к европейской и американской валютам.
Доллар подрос на 0,1% – до 71,62 рубля. Цена за
евро увеличилась на 0,06% – до 81,65 рубля.
Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом курса доллара на осень. Аналитики предсказали падение американской валюты.
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