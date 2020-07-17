Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей

За последнее время это рекордное значение курса

На фоне отрицательной динамики рынка нефти рубль продолжает заметно падать. По последним данным, евро уже торгуется выше 82 рублей. Такие цифры озвучены впервые с начала мая.

Актуальные цифры появились на сайте Московской биржи. Курс доллара, по подсчетам специалистов, стал выше на 34 коп. и составил 71,87 рубля. А евро подрос на 56 копеек. Теперь он стоит 82,05 рубля.

Стоит отметить, что на форексе курс евро повышается на 0,3 . А цена нефти марки Brent понижается на 0,7%. Таким образом, цена за баррель выходит до $43,05.

Ранее "Утро.ру" также публиковало прогноз курса доллара на осень. Аналитики предрекfли падение американской валюты.

Юлия ЕВГРАФОВА

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