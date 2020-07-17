Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
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На фоне отрицательной динамики рынка нефти рубль продолжает заметно падать. По последним данным, евро уже торгуется выше 82 рублей. Такие цифры озвучены впервые с начала мая.
Актуальные цифры появились на сайте Московской биржи. Курс доллара, по подсчетам специалистов, стал выше на 34 коп. и составил 71,87 рубля. А евро подрос на 56 копеек. Теперь он стоит 82,05 рубля.
Стоит отметить, что на форексе курс евро повышается на 0,3 . А цена нефти марки Brent понижается на 0,7%. Таким образом, цена за баррель выходит до $43,05.
Ранее "Утро.ру" также публиковало прогноз курса доллара на осень. Аналитики предрекfли падение американской валюты.
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