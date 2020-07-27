Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
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Впервые с 22 апреля курс евро перескочил через отметку в 84 рубля. Согласно данным на 15:12, стоимость евро составила 84,07 руб. и продолжает расти.
При этом курс доллара составил 71,49 руб., снизившись на 25 копеек.
Ранее одним из рекордных значений с мая стало повышение курса евро до 82 рублей.
Однако аналитики предполагают, что падение курса рубля временное. По их мнению, уже осенью стоимость доллара может снизиться до 65 рублей.
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