Аналитики отметили, что Запад "заточен" на экономическую борьбу с COVID-19

Курс евро по отношению к валюте РФ "перегрет", и заявлять о том, что он преодолеет отметку в 90 рублей, довольно преждевременно, уверены аналитики.

Рост европейской и слабость американской валют по отношению к рублю в последнее время обусловлены коронавирусной эпидемией: Соединенные Штаты являются одним из самых сильных очагов распространения инфекции, из-за чего Вашингтон проводит политику по минимизации экономического ущерба. Такое заявление сделал представитель компании "Универ-Капитал Андрей Верников" в беседе с агентством "Прайм".



По словам эксперта, доллар теряет позиции именно из-за пандемии, которая нанесла сильнейший удар по экономике. В ближайшее время американский Конгресс может принять очередные меры по выделению льгот для граждан, а Федеральная резервная система продолжит курс по "денежной политике". Инвесторы полагают, что сейчас делать ставку на доллар рискованно, поэтому выбирают евро.

Как считает главный эксперт "Открытие брокер" Андрей Кочетков, шаткое положение американской валюты вызвано различием в программах по поддержке населения из-за COVID-19. Если ФРС будет обслуживать новый долг Штатов в качестве основного покупателя, то ЕС начнет оказывать финансовую поддержку населения с помощью займов на свободном рынке. Фактически, слабый доллар – это продолжение работы "печатного станка", которой и занимается федеральный резервный фонд. Такая политика может вновь привести к очередным рекордам цен на золото и укреплению евро.

Ранее стало известно, что впервые с 22 апреля евро стал выше 84 рублей, в то время как курс доллара составил 71,49 рубля.