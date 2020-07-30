Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Вырастет ли евро до 90 рублей: эксперты дали оценку
583 новости
Рубль снизился утром 30 июля. Так, евро на 11:20 составил 8,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом доллар увеличился до 73,4 рубля.
В последние дни зарубежные валюты растут. Так, 27 июля евро впервые с апреля превысил отметку в 84 рубля.
Однако эксперты считают, что падение "деревянного" временное.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города