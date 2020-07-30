Европейская валюта выросла на 69 копеек

Рубль снизился утром 30 июля. Так, евро на 11:20 составил 8,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом доллар увеличился до 73,4 рубля.

В последние дни зарубежные валюты растут. Так, 27 июля евро впервые с апреля превысил отметку в 84 рубля.

Однако эксперты считают, что падение "деревянного" временное.