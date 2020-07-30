В России заговорили про "Черный август"

Доллар и евро продолжат дорожать к осени этого года, и эксперты находят этому сразу несколько причин. Во-первых, о в августе инвесторы всего мира традиционно покидают рынок бумаг развивающихся стран, избавляясь от рубля, песо, лиры, юаня.

Как считает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч, глобальные инвесторы поневоле подталкивают рубль к новой волне девальвации.

"Есть ли риск обрушения курса рубля до конца года? С точки зрения спекулянтов почти каждый август – черный. Но в целом экономика за последние 5 лет адаптировалась к свободному колебанию рубля в широких пределах", – сказал эксперт в беседе с "Утро.Ру".

По его словам, этим летом мы курс доллара может составить 77 рублей, а евро – выше 90 рублей. Предпосылок к тому, чтобы рубль обвалился еще сильнее, пока нет.

Оптимизма Салыча не разделяет первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев. По его словам, сейчас даже не просматриваются факторы, укрепляющие рубль. ЦБ РФ снизил поддержку рубля, а цены на нефть продолжают "неуверенно топтаться" вокруг отметки $40 за баррель.

"Мультипликативный эффект от весеннего ковидного безумия проявит себя осенью. Падение доходов, спроса и производства вызовет необходимость дополнительного финансирования государственных расходов, эмиссию рубля за счет продажи средств Фонда национального благосостояния", – сгустил краски Толкачев.

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич полагает, что при закреплении цена на нефть в диапазоне $40-45 осенью доллар будет торговаться на уровне 71-75 рублей. Однако эксперт отметил отказ от жестко монетарной политики, который может ускорить девальвацию рубля: понижение ключевой ставки до 4,25% и перебои в исполнении бюджетного правила.

"Низкая ставка в рублях приведет к оттоку зарубежных спекулянтов, что приведет к продажам рубля и снижению курса валюты. Правда, эффект от такого снижения 2-3%", – подчеркнул Манкевич.

По его словам, сделка со Сбербанком с зачислением средств от продажи в бюджет (покупка правительство контрольного пакета акций "Сбербанка" у ЦБ – прим. ред) – это нарушение не по форме, но по духу бюджетного правила Это "умеренное включение печатного станка", что также создает давление на рубль.

Эксперт добавил, что текущая девальвация рубля выгодна прежде всего бюджету и крупным экспортерам, прежде всего сырьевым, которые получают выручку в долларах. При этом, текущая девальвация рубля совпадает в девальвацией доллара.

"Вероятно, девальвация остановится к сентябрю у уровня 73-78 рублей за доллар, дальнейшее падение рубля возможно только при изменении внешних факторов и новых внешних шоках", – заключил Манкевич.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов также отметил давление на рубль после очередного снижения ключевой ставки. При этом он прогнозирует подорожание доллара до 75 рублей. По его словам, российский валютный рынок будет находиться в свободном плавании, где важную роль станет играть приток или отток средств в российские активы, налоговый период, конвертация дивидендов.

Наконец, самый оптимистичный прогноз составил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. По его мнению, серьезных изменений в текущем курсе валют не будет. А цены на нефть он, прежде всего, связал с потреблением топлива и особенно авиаперевозчиками.

"В целом настроение рынка довольно позитивное, из-за продолжающегося снятия ограничений и ослабления режима самоизоляции. Прогноз по курсам доллара и евро: 70,5 – 73 рубля за доллар, 80,5 – 82,5 рубля за евро", – сказал Зотов.

При этом, эксперт призвал не сбрасывать со счетов начало президентской компании в США, отчего повышаются риски новых секторальных санкций, а также продолжающийся конфликт между США и Китаем.