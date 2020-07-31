Подобной стоимости не было с начала апреля

Торги на Московской бирже открылись с новым рекордом в стоимости европейской валюты – цена евро перескочила за 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные на 11:00.

Так за один евро просят 87,29 рубля. С утра курс вырастал до 87,48 руб., пишет "Царьград".

Цена за доллар изменилась, но не так сильно – стоимость валюты составила 73 рубля 36 копеек, укрепившись на 20 копеек по сравнению с предыдущими данными, сообщает "Вечерняя Москва".

Курсы валют растут на протяжении последних четырех сессий на бирже. За минувший месяц стоимость евро выросла на 8%, а доллар поднялся на 2,7%.

Ранее эксперты оценили, какова вероятность того, что стоимость европейской валюты может вырасти до 90 рублей.