Курс евро перевалил за 87 рублей

Подобной стоимости не было с начала апреля

Торги на Московской бирже открылись с новым рекордом в стоимости европейской валюты – цена евро перескочила за 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные на 11:00. 

Так за один евро просят 87,29 рубля. С утра курс вырастал до 87,48 руб., пишет "Царьград"

Цена за доллар изменилась, но не так сильно – стоимость валюты составила 73 рубля 36 копеек, укрепившись на 20 копеек по сравнению с предыдущими данными, сообщает "Вечерняя Москва"

Курсы валют растут на протяжении последних четырех сессий на бирже. За минувший месяц стоимость евро выросла на 8%, а доллар поднялся на 2,7%. 

Ранее эксперты оценили, какова вероятность того, что стоимость европейской валюты может вырасти до 90 рублей.

Евгения НАГОРСКАЯ

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