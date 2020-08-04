Взрыв в порту Ливана негативно повлиял на валюту США

Курс американской валюты стал снижаться на фоне известия о страшном взрыве в столице Ливана.

Так, по данным Московской биржи, на 20.37 мск индекс доллара падал на 0,15%, до 93,4 пункта. При этом до трагедии в ливанском порту этот показатель медленно поднимался и составлял 93,58 пункта. Речь идет о курсе американских денег к корзине валют шести государств, которые являются главными партнерами Соединенных Штатов по торговле.

Курс европейской валюты повышался до 1,1783 доллара за евро, а до взрыва в ближневосточном государстве составлял 1,1755 доллара.

4 августа в порту Бейрута произошел небывалый взрыв, из-за которого разрушилось полгорода. По имеющимся данным, в результате трагедии погибли 10 человек, среди которых оказался генсек ливанской партии "Аль-Катаиб", сотни пострадали, многие заперты в домах.