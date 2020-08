На фоне трагедии в СМИ появляются сообщения о том, что доллар обвалился – журналисты связывают курс валют с ситуацией в Бейруте. Ситуацию "Утро.ру" прокомментировали эксперты. Они рассказали, связано ли на самом деле падение доллара со вчерашней катастрофой и каков прогноз на ближайшее будущее.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов пояснил, почему курс американской валюты начал снижаться. Произошедшие накануне события, по его мнению, на это не повлияли.

"Никакой связи между взрывом в Бейруте и динамикой доллара на внутреннем и международных рынках нет. Доллар начал снижаться после выхода серии хороших макроэкономических данных в Китае и США. Риски на мировых рынках снизились, фондовые индексы пошли вверх, спрос на доллар, как на валюту-убежище, упал. В России рубль укрепился по этой же причине: ввиду снижения рисков возник спрос на российские активы (облигации и акции), поэтому начали продавать доллары, покупать рубли, далее – наши акции и облигации",

– отметил эксперт.

Напомним, курс доллара на бирже на открытии торгов 5 августа снижался до 73,31 рубля.

"Как правило, на курс могут влиять политические факторы, будь то теракт или военное столкновение. Однако, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильного хранения селитры, а версия о теракте начала отрицаться сразу же, как только "Хезболла" заявила о своей непричастности ко взрыву. Кроме того, группировка, напротив, призвала ливанский народ к единству, что моментально снизило напряженность как политическую, так и успокоило рынки. На текущий момент событие не оказывает влияние на курсы валют, и цена Brent растет и составляет $44,81 за баррель, тем самым укрепляя рубль. В случае, если выяснится причастность террористов, правительства Ирана или Израиля к взрывам, что крайне маловероятно, цена нефти может вырасти на 5 – 10%, что окажет поддержку курсу рубля", – заявил Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союаз промышленников и предпринимателей.

Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView, Inc., добавил, что пока взрыв в Бейруте считается техногенной катастрофой, ситуация не влияет на курс американской валюты.

"Что касается влияния на американскую валюту, то событие в Бейруте пока комментируется властями, как техногенная катастрофа, поэтому влияние на доллар США и другие глобальные активы практически отсутствует. В случае объявления каких-либо других причин, затрагивающих интересы США и других стран, возможно изменение ситуации на рынках",

– сообщил эксперт.

Мощный взрыв прогремел в Бейруте во вторник, 4 августа. В результате ЧП половина города оказалась разрушенной, пострадали около 4 тысяч человек. Жертвами, по последним данным, могли стать не менее сотни человек. Об этом ранее сообщало AFP, ссылаясь на информацию Красного креста. Как заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд, без крова остались около 300 тысяч жителей. Об этом в "Твиттер" сообщает канал Al Arabiya.

Up to 300,000 people were left homeless by the #Beirut blast, according to the capital's governor.https://t.co/QYRMUTZgU7 pic.twitter.com/RtnQ2Oa3aM