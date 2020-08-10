Рубль укрепится к осени

Рубль укрепится к осени
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото

Мировые новости сейчас идут на пользу рублю. Об этом заявил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Он напомнил, что традиционно в августе курс российской валюты снижается. Но 2020 год и тут может оказаться особенным – у рубля сейчас есть все возможности для роста.

Статистика по коронавирусу показывает ослабление эпидемии в США. Это повышает оптимизм на мировом рынке и способствует интересу инвесторов к сырьевым и рисковым финансовым активам, в числе которых рубль.   

Скорее всего, на следующей неделе пара доллар/рубль окажется на уровне 72 – 72,5 руб., а к концу лета может сместиться до диапазона 68 – 70. При этом курс евро будет в коридоре 80 – 83 руб., приводит "Российская газета" прогноз эксперта.

Что касается золота, которое вдруг резко подорожало, то Капустянский рекомендует россиянам не спешить с вложением в этот актив. По его мнению, фундаментальных причин для роста золота нет, и уже вскоре оно начнет дешеветь.

В понедельник, 10 августа, курс доллара на Московской бирже в 14:00 мск составлял 73,8 руб., курс евро – 86,6 руб., 1 г золота, по оценке ЦБ, стоит 4880,6 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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