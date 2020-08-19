По 100 за евро: аналитики прогнозируют обесценивание рубля осенью

По 100 за евро: аналитики прогнозируют обесценивание рубля осенью
Фото: pixabay.com
Укреплять нацвалюту ЦБ не будет, чтобы формально сократить падение выручки от продажи нефти

Повышение курса доллара и евро по отношению к рублю в августе продолжится. В этом убежден специалист по управлению финансами Алексей Кричевский. По его мнению, Россия может опустить нацвалюту до 80 руб. за доллар и 100 руб. за евро, поскольку это выгодно для бюджета.

"Слабым рублем отчасти замещаются выпадающие нефтегазовые доходы, поскольку выручка поступает в валюте", – пояснил он "МК".

Аналогичного мнения придерживается и финансовый аналитик Артем Деев. По его прогнозу, в ближайшее время стоимость нефти не превысит $50 за баррель. Соответственно, поводов для укрепления рубля не будет. Так что стоимость доллара осенью, скорее всего, будет держаться в коридоре 75 – 78 руб., а евро 89 – 90 рублей.

Ранее россиянам посоветовали не держать деньги на рублевых вкладах в банках, поскольку риск девальвации сейчас очень велик. По мнению экономиста Михаила Делягина, самый надежный вариант сегодня – евро и швейцарский франк. Впрочем, банки сами лишают граждан смысла хранить накопления в финансовых организациях.

Утром в среду, 19 августа, на Московской бирже доллар подорожал на 10 коп. – до 73,26 руб., евро вырос на 7 коп. – до уровня 87,42 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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