Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клиенты банков могут столкнуться с девальвацией нацвалюты

Гражданам России лучше хранить деньги в рублевых вкладах. При этом опасность исходит не от инфляции, а возможном обесценивании "россиянина" по отношению к доллару и евро. К такому выводу пришел экс-директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг.

Напомним, в среду, 5 августа, зампрезидента – председатель правления ВТБ Анатолий Печатников предупредил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е из-за инфляции.

По мнению же Гринберга, подобные опасения не имеют под собой почвы.

"В девяностые годы инфляция была и 300% и 400%, а сейчас ситуация все-таки другая. Если инфляция и превысит ставку, то немного. Это вызовет сложности, но точно не массовый отказ от вкладов", – пояснил изданию URA.RU специалист.

По его прогнозу, открывающие вклады в рублях россияне могут столкнуться с девальвацией нацвалюты, а это намного опаснее роста инфляции. Гринберг посоветовал вообще не вкладываться в "россиянина", поскольку это опасно.

"Риск сильной девальвации велик, выше, чем угроза инфляции", – подчеркнул он.

Он полагает, что произойдет всплеск на валюту и курс может подскочить до 90 рублей. Одновременно, добавил эксперт, у банковских вкладов нет альтернативы. Таковой он не считает вложения в недвижимость или хранение денег в стеклянных банках.

Ранее в июле известный российский экономист Михаил Делягин заявил, что надежным вариантом для долгоиграющих накоплений послужат золотые монеты и слитки золота. Он отсоветовал хранить сбережения в долларах, а перевести их в евро и швейцарские франки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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