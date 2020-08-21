Курс рубля
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По данным Московской биржи на 15:50 по столичному времени, курс евро перевалил за отметку в 88 рублей – подобных значений не было с конца марта этого года.
Опубликованный ранее курс валют ЦБ на 22 августа указывает, что стоимость евро составляет 87,73 рубля, а доллара – 74,09 рубля.
Стоимость евро, по данным на 16 часов по Московскому времени, составила 88 рублей и 6 копеек.
Ранее аналитики составили прогноз, сможет ли курс валюты вырасти до 100 рублей за евро.
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