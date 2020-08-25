Европейская валюта превысила показатели конца марта

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на 26 августа, вырос на 15,5 копейки, составив таким образом 88,059 рубля.

Это исторический максимум, пишет Lenta.ru. Как отмечает РИА "Новости", европейская валюта также побила рекорд с 30 марта.

Курс американского доллара, в свою очередь, увеличился на 9,42 копейки и составил 74,5126 рубля. Информация опубликована на сайте ЦБ РФ.

Ранее ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что мировые новости сейчас идут на пользу рублю. Он напомнил, что традиционно в августе курс российской валюты снижается.