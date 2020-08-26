Американская валюта превысила значения апреля

Рубль упал в среду. В середине дня доллар 26 августа торгуется по 76 рублей. Американская валюта поднялась до 75,8 рублей. Такого не было с весны 2020 года.

О росте американской валюты по отношению к российскому деревянному говорят данные Мосбиржи.

При этом евро на среду составляет 89,4 рубля. Таким образом, европейская валюта превысила вчерашние показатели, которые стали рекордными за всю историю.