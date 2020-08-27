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Банковские счета в иностранной валюте становятся роскошью для россиян. Финансовые организации не только отменили начисление процентного дохода за использование денег клиентов, но и вводят комиссию за их хранение.
Так, Газпромбанк установил с 1 августа 2020 года комиссию в 300 руб. за обслуживание счетов в евро, по которым нет приходно-расходных операций, пишут "Известия". Банк "Санкт-Петербург" и "Альфа" ввели плату в размере 0,1% от суммы на евровом счете. Аналогичные шаги предпринимают и другие банки.
Российские кредитные организации называют эту меру вынужденной и указывают на решение Европейского ЦБ установить отрицательную ставку по вкладам в евро. Получается, банкам приходится самим платить за валюту на своих счетах.
По мнению экспертов, установление комиссии хоть и вызывает неприятие у россиян, но не заставит их отказаться от хранения денег в иностранной валюте в банках. Поскольку при падающем курсе рубля покупка долларов и евро дает возможность сберечь накопления, а держать наличные средства дома опасно. При этом ожидается, что отрицательная доходность единой европейской валюты сохранится еще в течение трех лет, передает URA.RU.
Напомним, 25 августа, курс евро по отношению к рублю побил исторический рекорд. В четверг, 27 августа, торги на Московской бирже начались с отметки 89,1 руб. за евро и 75,4 руб. за доллар.
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