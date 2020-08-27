Геополитика оказалась сильнее дорожающей нефти

Курс российского рубля в последние дни сильно упал по отношению к основным мировым валютам, несмотря на повышение цен на нефть и стабильную экономическую ситуацию в стране. По мнению экспертов, слабый рубль – это результат влияния таких внешних факторов, как отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Белоруссии.

"Кризис 2014 года показал, как сильно курс нашей национальной валюты зависит от геополитической обстановки. По этой причине основными факторами его значения осенью станут не только стоимость нефти, но и пути решения белорусских конфликтов и изучение произошедшего с Навальным",

– пояснил в комментарии "Утро.ру" эксперт ГК A3F Group Александр Дужников. Пока Кремль занимает весьма отстраненную от событий в Белоруссии позицию, это устраивает Запад. Поэтому давление с этой стороны на рубль будет минимальным. Также с Навальным - пока не будет доказано, что к болезни оппозиционера причастны связанные с руководством страны лица или компании, ухудшение отношений России с ЕС не грозит. В противном случае негативное влияние этих событий на курс рубля не заставит себя ждать, отметил эксперт.

Если отравление Навального будет доказано, Евросоюз и США могут ввести санкции. Но скорее всего, они будут персональными, поэтому к значительному падению рубля вряд ли приведут, предположил финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. А вот открытая поддержка Кремлем президента Белоруссии Александра Лукашенко будет воспринята на Западе как вмешательство в демократические процессы в Республике. За это могут ввести уже серьезные санкции, подобные тем, что были за Крым. Это сильно ударит по рублю.

Помимо геополитических, на рубль влияют и сугубо экономические факторы. Например, держателями значительной части внешнего долга Белоруссии являются российские банки.

"Если в Беларуси случится дефолт, это ударит и по российской финансовой системе", – указал Кленов.

При этом курс Банка России на понижение ключевой ставки уже лишил иностранных инвесторов интереса к российским активам. Они продают облигации федерального займа, переводят рубли в доллары. Все это понижает курс рубля, подчеркнул ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Его прогноз на ближайшее время: стоимость евро около 100 руб., доллара – 85 рублей.

На текущей неделе курс евро уже побил исторический максимум в РФ. По данным на 11:00 мск 27 августа на Московской бирже за доллар дают 75,15 руб., за евро – 88,89 рубля.