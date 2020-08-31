Курс рубля
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Российский рубль продолжил курс на укрепление, наметившееся в конце прошлой недели. По данным на 11:00 в понедельник, 31 августа, за час торгов на Московской бирже рубль отыграл у доллара 25 коп., у евро – 33 копейки.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения с Москвой нужно поддерживать, несмотря ни на события с блогером Алексеем Навальным, ни на ситуацию в Белоруссии, ни на прочие обстоятельства. Инвесторы сигнал уловили и кинулись вкладываться в российские активы, от которых ранее поспешили избавиться как от излишне рисковых. В результате уже в пятницу, 28 августа, рубль вернул себе позиции, потерянные накануне.
Впрочем, в долгосрочной перспективе аналитики видят проблемы для рубля. Но до конца 2020 года обвала более чем на 10 – 15% ждать не стоит, приводит "Эксперт" мнение финансиста Виталия Калугина.
Ранее специалисты пояснили, как ситуация в Белоруссии может отразиться на финансовой системе России.
Сейчас биржевой курс доллара составляет 73,75 руб., курс евро – 87,7 рубля.
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