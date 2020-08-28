В Германии предпочли не связывать здоровье российского оппозиционера с экономическими проектами

"Северный поток – 2" должен быть достроен и запущен. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 28 августа.

Выступление главы германского правительства прозвучало на фоне обвинений в адрес Москвы о причастности к отравлению блогера Алексея Навального. Канцлер отказалась связывать "Северный поток – 2" со скандалом вокруг оппозиционера.

"Это экономический проект", – подчеркнула она.

По словам Меркель, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США участникам строительства газопровода, вообще недопустимы. Что касается ужесточения позиции ФРГ и ЕС в отношении России в связи с последними событиями, то Меркель не видит в этом необходимости.

"Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией", - передает "Интерфакс" слова канцлера.

"Северный поток – 2" предназначен для увеличения подачи природного газа из РФ в Европу через Балтийское море и ФРГ. США называют этот проект опасным, поскольку он может усилить энергетическую зависимость ЕС от РФ, и угрожают участникам строительства неприятными последствиями, передает URA.RU.

Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа с признаками отравления. 22 августа он в статусе "гостя канцлера" был перевезен в Германию. Специалисты клиники "Шаритэ", где лечится россиянин, допустили, что он мог быть отравлен, хотя следов токсичного вещества в организме не нашли. Однако в адрес Кремля уже посыпались обвинения со стороны Запада, что оппозиционера пытались устранить по политическим мотивам.