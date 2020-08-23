Берлин решил пойти на маленькую "бюрократическую хитрость"

Российский блогер Алексей Навальный доставлен в Германию на самолете в качестве "гостя канцлера". Указанный статус основателя ФБК (фонд признан иноагентом в РФ) обозначило МВД ФРГ в своих документах.

Как отмечает источник журналистов, решение назвать прибывшего на лечение блогера "гостем канцлера" является "бюрократической хитростью", которая поможет ему получить наивысшую защиту со стороны правоохранительных органов. Эту информацию подтвердило МВД Германии, сообщает немецкий телеканал ZDF.

22 августа стало известно, что медики оценили состояние Алексея Навального как стабильное. Находящийся без сознания основатель ФБК перенес перелет в другую страну.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что врачи из "Шарите" могут поставить Навальному "политически необходимый" диагноз, как это было с экс-президентом Украины Виктором Ющенко в 2004 году.