"Гость канцлера": Навальному дали особый статус после перелета в Германию

"Гость канцлера": Навальному дали особый статус после перелета в Германию
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Берлин решил пойти на маленькую "бюрократическую хитрость"

Российский блогер Алексей Навальный доставлен в Германию на самолете в качестве "гостя канцлера". Указанный статус основателя ФБК (фонд признан иноагентом в РФ) обозначило МВД ФРГ в своих документах.

Как отмечает источник журналистов, решение назвать прибывшего на лечение блогера "гостем канцлера" является "бюрократической хитростью", которая поможет ему получить наивысшую защиту со стороны правоохранительных органов. Эту информацию подтвердило МВД Германии, сообщает немецкий телеканал ZDF.

22 августа стало известно, что медики оценили состояние Алексея Навального как стабильное. Находящийся без сознания основатель ФБК перенес перелет в другую страну.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что врачи из "Шарите" могут поставить Навальному "политически необходимый" диагноз, как это было с экс-президентом Украины Виктором Ющенко в 2004 году.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну не только чиновникам расеи на деньги ватников в Германии лечиться....
Владимир Владимирович Воронцов
Ответить
***
Незваный гость хуже татарина...
***
Alex Scher
Ответить
То, что диагноз Леши будет "политически правильным" - никто не сомневается. А вот нужен ли он вообще Западу? В этом большие сомнения, навральный - отработанный материал, и единственная польза от него - стать сакральной жертвой и к этому все идет.
1
новости партнеров

Экс-депутат Рады раскрыл главную угрозу для Москвы в "отравлении" Навального

Бывший депутат заявил, что немецкие врачи могут заняться фальфисифкацией

Гороскоп на 23 августа 2020 года

Астрологический прогноз поможет решить, чем стоит заняться, а какие дела лучше отложить на потом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей