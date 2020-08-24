Супруга блогера получила консультации лучших специалистов Москвы

Жена госпитализированного в Омске Алексея Навального много раз общалась с местными докторами и медиками из Москвы. Однако Юлия не посчитала нужным поблагодарить врачей за их помощь и публично ни разу не сказала "спасибо" медикам, стабилизировавшим состояние ее мужа.

О поведении супруги популярного блогера рассказал Александр Мураховский, главный врач омской больницы, где проходил лечение Алексей Навальный.

По его словам, лично он виделся с Навальной около пяти раз. С женой блогера беседовали и столичные специалисты – они отвечали на вопросы Юлии и давали все необходимые консультации, передает РИА "Новости".

"Сказала ли она спасибо? У меня в кабинете, мне или при мне я такого не услышал", – отметил главврач.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как встретили Алексея Навального в Германии, куда его перевезли для продолжения лечения.