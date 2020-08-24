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Экспертиза, которую проводят сотрудники госпиталя "Шарите" в Германии о причинах заболевания российского блогера Алексея Навального, не является истиной в последней инстанции. Западные спецслужбы могут надавить на медиков, чтобы подтвердить версию о попытке устранения активиста недоброжелателями. На это указал член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.
Он напомнил, что немецкая пресса одной из первых подхватила обвинения Киева о том, что в крушении "Боинга" в 2014 году на Украине виновата Россия, хотя позже было доказано, что представленные СБУ данные сфальсифицированы. Сейчас та же история – еще нет оснований говорить, что Навальный отравился, а издание Bild уже пишет о яде.
"В госпитале могут найти какой-нибудь "Новичок". Возможно, что в это время немецкие спецслужбы заставляют врачей объявить о фальсификации результатов медицинского исследования", – приводит РИА ФАН мнение Маркова.
Ранее экс-депутат Рады Олег Царев напомнил, что клиника "Шарите" уже прославилась своим умением подделывать диагнозы в угоду общественному мнению. В частности, именно там объявили об отравлении президента Украины Виктора Ющенко, но данный диагноз не был подтвержден в других медучреждениях.
Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет пришлось экстренно сажать в Омске, где блогера госпитализировали. По требованию супруги Юлии Навальной пациента перевезли 22 августа в Германию, причем со статусом "гость канцлера".
Анализы не показали наличия в организме
блогера отравляющих веществ. Основная версия – обострение хронического
заболевания, в том числе, диабета, которое спровоцировали стресс и алкоголь.
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