Немцы сделали заявление о возможном отравлении Навального

В кабмине ФРГ настаивают на личной охране для блогера

Алексей Навальный по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. Блогера перевезли из Омской больницы в Германию, где отдали на попечение европейских врачей. Те уже осмотрели больного и сделали некоторые выводы по поводу его случая. 

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт указал, что есть "некоторая вероятность" отравления Навального, пишет РИА "Новости". Ранее омские врачи указали, что следов ядов в организме блогера не было обнаружено, однако удалось выявить алкоголь и кофеин. 

В кабмине ФРГ считают, что Навальному нужна личная защита, пишет URA.RU. Зайберт заявляет, что в правительстве не оценивают политические взгляды Алексея. В данном случае речь идет только "о гуманитарных мотивах". 

Российский эксперт не исключает, что в немецкой клинике результаты анализов блогера могут подделать.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей