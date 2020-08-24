В кабмине ФРГ настаивают на личной охране для блогера

Алексей Навальный по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. Блогера перевезли из Омской больницы в Германию, где отдали на попечение европейских врачей. Те уже осмотрели больного и сделали некоторые выводы по поводу его случая.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт указал, что есть "некоторая вероятность" отравления Навального, пишет РИА "Новости". Ранее омские врачи указали, что следов ядов в организме блогера не было обнаружено, однако удалось выявить алкоголь и кофеин.

В кабмине ФРГ считают, что Навальному нужна личная защита, пишет URA.RU. Зайберт заявляет, что в правительстве не оценивают политические взгляды Алексея. В данном случае речь идет только "о гуманитарных мотивах".

Российский эксперт не исключает, что в немецкой клинике результаты анализов блогера могут подделать.