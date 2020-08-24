Заявление сделали в клинике Шарите

Медики учреждения, где сейчас находится Алексей Навальный, выступили с заявлением.

В клинике Шарите утверждают, что оппозиционный политик был отравлен.

"Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы",

– цитирует сообщение телеграм-канал РБК.

При этом специалисты отмечают, что конкретное вещество, которым якобы отравили Навального, пока неизвестно. Проводятся дополнительные анализы.

Навальный по-прежнему в искусственной коме, дополняет РИА Новости со ссылкой на заявление клиники Шарите. Немецкие медики называют его состояние серьезным, однако острой угрозы жизни нет.

Ранее эксперт заявил, что результаты анализов Навального могут быть ложными – на немецких медиков, вероятно, давят западные спецслужбы.

Напомним, 20 августа оппозиционер летел в столицу из Томска. Ему стало плохо в самолете – воздушное судно пришлось экстренно сажать. Навального увезли в больницу, а уже спустя пару дней он отправился на лечение в Германию.