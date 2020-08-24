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Алексей Навальный по-прежнему находится без сознания в одной из клиник Германии. О состоянии блогера рассказала его адвокат Ольга Михайлова.
"В сознание он еще не приходил",
– поделилась представительница Навального с РИА "Новости".
В связи с этим было приостановлено дело против блогера – его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Заседание было назначено на сегодня, но из-за состояния Навального его перенесли.
Напомним, Алексея Навального экстренно госпитализировали 20 августа. По некоторым данным, его отравили. Позже блогера, которого подключили к аппарату ИВЛ, доставили в клинику в Германии.
При этом немецкие врачи утверждают, что политик действительно был отравлен.
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