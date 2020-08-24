К его раздуванию поспешили присоединиться США: на фоне выступления врачей клиники Шарите американцы уже сделали заявление

После "отравления" оппозиционера Алексея Навального, результаты анализов которого сегодня огласили немецкие врачи, ситуация начала напоминать историю со Скрипалями. К громким заявлениям Германии присоединились и Соединенные Штаты, требующие наказать виновных.

Напомним, сегодня в клинике Шарите сообщили, что Навальный был отравлен. Как сообщили медики, результаты клинических исследований показали "интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы". Сейчас оппозиционер в коме, но острой угрозы жизни нет, стало известно ранее. Он получает антидот атропин.

СМИ уже начали раздувать из этой истории международный скандал – все это смахивает на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Так, телеграм-канал Пул №3 опубликовал скриншот материала Bild с громким заголовком "Навальный отравлен!"

"Понеслась. Немцам так хотелось получить своего Скрипаля для праведного гнева",

- комментирует автор канала.

Отреагировала на заявление врачей клиники и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Все так ждали, что скажет знаменитая Шаритэ, как будто она могла сказать что-то другое",

– язвительно написала она в своем телеграм-канале.

"Открытые медиа" отмечают тем временем, что вещества, которыми якобы отравили Навального, работают по принципу веществ класса "Новичок". Они "выключают" ацетилхолинэстеразу и блокируют передачу нервных импульсов – то есть действуют как ингибиторы холинэстеразы", – говорится в материале. "Открытые медиа" при этом ссылаются на материалы испытаний, которые имеются в их распоряжении.

"К группе таких веществ также относится и нервно-паралитический газ зарин",

– добавляет автор статьи.

Американская сторона между тем тоже не дремлет – после заявления клиники Шарите посол США в России потребовал наказать виновных в "отравлении" Навального, если это подтвердится.

"…это будет важнейший момент для России", – заявил Джон Салливан журналистам. Об этом пишет Интерфакс.

Чуть позже заявление сделала и канцлер Германии Ангела Меркель, наряду с американцами потребовавшая наказать виновных. Об этом пишет РИА Новости.

ЧП с Навальным случилось 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Из-за резко ухудшившегося самочувствия оппозиционера самолет пришлось срочно сажать. Сначала Навального определили в больницу Омска, а уже 22 августа его транспортировали в Германию, в клинику Шарите.

