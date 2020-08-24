Указанное вещество относится к другому классу, отметил специалист

Военный специалист, экс-член комиссии по биооружию в ООН Игорь Никулин заявил, что перечисленные немецкими врачами симптомы, имеющиеся у блогера Алексея Навального, могут указывать на холиноэстеразы, однако речь идет о другом веществе.

Ранее медики немецкой клиники Шарите, в которую доставили Навального, заявили, что пациент был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, которые усиливают передачу импульсов от нервов к мышечным тканям. Позднее это заявление подхватили ряд СМИ.

Никулин отметил, что пресловутый "Новичок" является фосфороорганикой, к которой, вопреки информацию из некоторых новостных источников, нельзя отнести ингибиторы холинэстеразы.

"Я не допускаю, что в салоне самолета могли использовать "Новичок" – там были бы горы трупов", – заявил специалист в беседе с изданием "Подъем".

Эксперт предположил, что блогеру могли подсыпать в чай медицинский препарат. Никулин также рассказал, что ингибиторы блокируют холистеразу, которая, в свою очередь, расщепляет белок – ацетилхолин. Накопление такого белка провоцирует спазмы или даже остановку сердца.

Омские врачи отметили, что при поступлении Навального в больницу клиническая картина, специфичная для группы ингибиторов холинэстеразы, отсутствовала, сообщает РИА "Новости".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел рейсом из Томска в Москву. Состояние блогера резко ухудшилось, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске, где его экстренно госпитализировали. 22 августа Навального транспортировали в Германию, в клинику Шарите.