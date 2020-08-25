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Евросоюз обратился к России с требованием провести открытое расследование инцидента с Алексеем Навальным.
В ЕС осудили произошедшее и заявили, что случай с блогером похож на умышленное покушение на жизнь основателя ФБК (фонд признан иноагентом в РФ). Европейцы требуют от России дать разъяснения, что привело к интоксикации Навального.
Соответствующее заявление размещено на сайте объединения.
Ранее в западной прессе появились публикации о том, что блогер якобы мог быть отравлен веществом, схожим с пресловутым "Новичком". Однако военный специалист, экс-член комиссии по биооружию в ООН Игорь Никулин опроверг эту версию.
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