Европа выставила требование России из-за Навального

продолжениеВ Кремле высказались об отравлении Навального
Европейцы не исключают, что на жизнь блогера было совершено покушение

Евросоюз обратился к России с требованием провести открытое расследование инцидента с Алексеем Навальным.

В ЕС осудили произошедшее и заявили, что случай с блогером похож на умышленное покушение на жизнь основателя ФБК (фонд признан иноагентом в РФ). Европейцы требуют от России дать разъяснения, что привело к интоксикации Навального.

Соответствующее заявление размещено на сайте объединения.

Ранее в западной прессе появились публикации о том, что блогер якобы мог быть отравлен веществом, схожим с пресловутым "Новичком". Однако военный специалист, экс-член комиссии по биооружию в ООН Игорь Никулин опроверг эту версию.

Ольга ФЕДОРОВА

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