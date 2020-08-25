В Кремле высказались об отравлении Навального

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В Кремле не воспринимают всерьез обвинения в адрес российских властей в отравлении блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 августа.
"Обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и, скорее, являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относиться не намерены", - высказался он.
Песков отметил, что сообщение немецких медиков о том, что в анализах Навального найдены следы ингибиторов холинэстеразы, не являются сенсацией. Врачи в Омске изначально имели схожие данные, поэтому с первых часов начали вводить пациенту атропин. Этот же препарат блогер получает и сейчас, передает РБК.
Омские врачи готовы предоставить всю информацию о первичных обследованиях Навального немецким коллегам, подтвердил Песков. Он удивлен поспешными выводами специалистов в ФРГ о том, что блогер был именно отравлен, поскольку обнаруженное у него понижение уровня холинэстеразы может быть вызвано разными причинами, в том числе лекарствами от заболеваний нервной системы.
Поэтому оснований для уголовного расследования ситуации с Навальным на данном этапе в Москве не видят. По словам Пескова, сейчас главное, чтобы человек поправился. Между тем Евросоюз уже потребовал от РФ проверить версию с покушением на жизнь оппозиционера.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Ему оказали реанимацию в Омске, но по требованию жены блогера перевезли в немецкий госпиталь "Шаритэ". Эксперты вспомнили, что именно там медики говорили и об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко, однако в других лабораториях диагноз не подтвердили.
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