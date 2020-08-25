Мертвый оппозиционер мог послужить заказчикам лучше, чем живой

Алексея Навального могли попытаться устранить западные спонсоры его деятельности, поскольку он перестал удовлетворять их запросам. Об этом заявил журналист, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По его мнению, попытки обвинить в покушении на блогера Кремль беспочвенны, поскольку Навальный в последнее время не был силой, влияющей на настроения в обществе.

"Как-то все уже свыклись с наличием Алексея, как с краской в общей палитре. Так что нет мотива что-то подсыпать в чай", – сказал Киселев.

Искать следы отравителей он порекомендовал в США или Великобритании – им выгодно устроить шум для "демонизации" России, там такое уже проворачивали. Тем более, что "отравленный" оппозиционер больше соответствует их целям, чем живой и здоровый.

"Если и искать виновных, то на Западе. России Навальный никак не мешал своей деятельностью", – цитирует Киселева "ПолитРоссия".

По словам журналиста, ему в любом случае жаль Алексея Навального, который оказался в столь тяжелом состоянии. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожелал блогеру скорейшего выздоровления, однако отметил, что не видит поводов для уголовного дела. Немецкие специалисты поспешили заявить, что российский оппозиционер был отравлен, однако обнародованные ими медицинские данные не указывают на преступление.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. В статусе гостя канцлера его перевезли 22 августа в клинику "Шаритэ" в Германии.