В Госдуме начнут расследование на предмет провокаций Запада из-за Навального - Володин

В Госдуме начнут расследование на предмет провокаций Запада из-за Навального - Володин
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политик не исключает, что внешние силы желают дестабилизировать ситуацию в России с помощью отравления оппозиционера

Комитет по безопасности и противодействию коррупции займется расследованием инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который в настоящее время проходит лечение в Германии, на предмет возможного нанесения вреда гражданину РФ с целью создания внутригосударственного напряжения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель показала себя с лучшей стороны, оказав помощь Навальному. Однако хочется верить, что ее поведение было бы аналогичным в ситуации с любым другим россиянином.

Как отметил Володин: на ситуацию можно взглянуть под другим углом из-за определенных факторов: прежде всего, после инцидента с Навальным последовали заявления канцлера ФРГ и представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. К тому же, инцидент произошел после президентских выборов в Белоруссии, когда Запад стал оказывать давление на РФ. В это же время страны ЕС, Штаты и Украина начали вмешиваться во внутренние дела суверенной республики, помогая местной оппозиции устраивать провокационные акции.

По этой причине, заключил председатель Госдумы, случившееся требует глубокого изучения, чем и займется Комитет по безопасности.

Парламентарий отметил профессионализм экстренно посадивших самолет в Омске пилотов и врачей, которые незамедлительно реанимировали поступившего пациента и провели консилиум.

"Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам", – добавил Володин.

Заявление политика опубликовано на сайте Госдумы.

Егор МАЛКОВ

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