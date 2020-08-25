Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Умышленное отравление Алексея Навального невыгодно Кремлю. Такое заявление сделали в российском МИД.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства указывается, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом говорилось об открытом, непредвзятом рассмотрении дел не только о Навальном, но и так называемых "делах А.В. Литвиненко и Скрипалей", про которые вдруг вспомнили западные медиа.
Также в МИД добавили, что Москва обратила внимание представителя Белого дома на поспешность, с которой Штаты и Брюссель подхватили версию об умышленном отравлении Алексея Навального.
Биган заявил, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального Штаты примут меры, "на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в выборы".
Российский МИД отмечает, что Кремль считает оскорбительными обвинения стран Запада в попытках скрыть реальное положение вещей в указанной ситуации. Ведомство отмечает, что полноценную историю болезни россиянина передали врачам из ФРГ, участвовавших в его транспортировке.
В Министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что в "Шаритэ" проявят аналогичный профессионализм.
Полный текст заявления опубликован на сайте российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают всерьез обвинения в адрес российских властей в отравлении блогера Алексея Навального.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Мертвый оппозиционер мог послужить заказчикам лучше, чем живой