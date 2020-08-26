Впавший в кому блогер может еще послужить Западу

Ситуация вокруг Алексея Навального указывает на то, что блогера уже списали со счетов. Но он еще может послужить западным кураторам как повод для введения антироссийских санкций, предположил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов.

Немецкие врачи еще не поставили Навальному окончательный диагноз, а за рубежом уже раздаются требования наказать Москву за покушение на оппозиционера. Учитывая опыт прошлых лет, санкции в отношении РФ исключать нельзя. Запад последовательно поддерживает репутацию России как бандитского государства, с которым цивилизованные страны не могут и не должны вести никаких дел, указал эксперт в комментарии "Утро.ру".

Но даже если предположить, что умышленное отравление Навального действительно имело место, нужно задуматься, кому оно было выгодно. Обвинения в адрес Кремля Иванов назвал, по меньшей мере, нелогичными.

"Навальный живет в России, здесь же ведет активную оппозиционную деятельность: опубликовывал свои расследования, готовил массовые акции протеста – и власти его не трогали, если не считать регулярных административных задержаний за организацию несанкционированных митингов. И вдруг Кремль решил от него избавиться – способом, максимально скандальным, первая же ассоциация с которым – отравление Скрипаля", – отметил аналитик.

А вот западные кураторы российской оппозиции вполне могли счесть Навального "отработанным материалом". Вероятно, сейчас они готовят ему на смену нового лидера, а фигуру скандального блогера могут использовать еще раз – для введения санкций против РФ, допустил политолог.

Ранее журналист Дмитрий Киселев сказал, что для реализации антироссийских целей Запада "отравленный" оппозиционер нужен больше, чем живой и здоровый, и намекнул, где искать "отравителей".

Алексею Навальному стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, но затем, по настоянию жены, перевезли к "квалифицированным врачам" в немецкую клинику "Шаритэ".

Анализы в Германии, как и в России, показали низкий уровень холинэстеразы. Это может быть вызвано как приемом лекарств от депрессии, так и сахарным диабетом, а также отравлением средством от мух или боевым токсином типа "Новичок". Специалисты продолжают исследования. В Москве пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

В 2018 году в Великобритании был отравлен экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу обвинил Москву в покушении на шпиона. Несмотря на отсутствие доказательств, это послужило поводом для массовой высылки российских дипломатов из стран Запада и введения санкций.