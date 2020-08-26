Песков пояснил отказ называть Навального по имени

Песков пояснил отказ называть Навального по имени
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Считать блогера отравленным в Кремле также не видят оснований

В Москве не согласны с утверждениями, что Алексея Навального отравили. Факт лишь в том, что он болен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 26 августа.

На ежедневном онлайн-брифинге журналисты ВВС спросили у Пескова, почему он называет Навального не по имени, а использует слова "пациент", "больной".

"Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем. (...) Сути дела это не меняет", – ответил представитель Кремля.

Вместе с тем формулировки об отравлении он считает, по меньшей мере, поспешными, поскольку анализы не выявили в организме Навального веществ, которые вызвали его поражение. В Москве заинтересованы в том, чтобы понять, что случилось с блогером, приводит РИА "Новости" слова Пескова. 

Пресс-секретарь президента выразил надежду, что болезнь Навального не отразится на отношениях России с Западом, поскольку для этого нет оснований. При этом отметил, что если рассматривать гипотетическую возможность, что на блогера совершили покушение, то нужно подумать, кто в этом заинтересован.

Ранее в РФ высказали мнение, что фигура Навального в качестве оппозиционного лидера устраивала Кремль, но Запад решил его сменить, используя при этом его состояние в своих целях.

Навальному стало плохо 20 августа. С 22 августа он находится в клинике "Шаритэ" в Германии. 

Николай ВИКТОРОВ

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