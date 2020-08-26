Москва относится к угрозам Меркель с равнодушием - СМИ

Москва относится к угрозам Меркель с равнодушием - СМИ
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава правительства ФРГ безуспешно требует от Путина "в срочном порядке" расследовать версию об отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель ужесточила свой тон в отношении с РФ после того, как немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального. По словам двух официальных лиц, знакомых с ее мнением о происходящем, политик в спешке потребовала от президента РФ Владимира Путина "в срочном порядке полностью расследовать этот акт" с выявлением всех причастных.

Впрочем, как отмечает источник, каким бы влиянием Меркель ни пользовалась, даже учитывая ее знание русского языка и проведенный в Восточной Германии длительный период жизни, канцлер не играет никакой роли для Москвы. Никак не повлияло и исключение Путина из G8.

Как пишет Bloomberg, доверие между российским лидером и канцлером находится на рекордно низком уровне. Во многом этому способствовало воссоединение России с Крымом в 2014 году и ситуация в Донбассе. В 2015 Меркель заявляла о возможной причастности РФ к "кибератакам" на Бундестаг.

Более того, немецкая прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который участвовал в чеченской войне, так как Берлин увидел в этом "русский след". На декабрьском саммите в Париже по Украине Меркель потребовала от Путина предоставить юридическую помощь в расследовании, однако, по словам официальных немецких лиц, такой помощи не ожидается.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что отношения США с Россией ухудшатся при подтверждении версии об отравлении Алексея Навального.

Егор МАЛКОВ

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