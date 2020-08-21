США намерены отреагировать, если подтвердится, что блогеру стало плохо не по естественным причинам

Штаты выразили обеспокоенность ситуацией с блогером Алексеем Навальным, который находится в коме. Если версия о его отравлении подтвердится, то отношения с Россией ухудшатся, заявил Роберт О’Брайен, советник американского президента по национальной безопасности.



Представитель Белого дома также добавил, что считает блогера "очень смелым политиком", противостоящим действующей администрации РФ.

"Мы думаем о нем и молимся за него и его семью" – заявил О’Брайен в эфире Fox News.

И отметил, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Навального.

"Мы собираемся учитывать для определения того, какие отношения у нас будут с русскими в будущем", – добавил помощник Трампа.

Состояние основателя ФБК успели прокомментировать также канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп.

Состояние блогера резко ухудшилось 20 августа, когда он летел рейсом из Томска в Москву. После того, как пассажир потерял сознание, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, Навального госпитализировали в одну из больниц.

Позднее в ФБК заявили, что Алексей находится в состоянии комы, его подключили к аппарату ИВЛ. По итогам проведенных исследований медики не обнаружили у блогера признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений. По последним данным, состояние основателя ФБК тяжелое, он до сих пор находится в коме.

В Омске 21 августа провели врачебный консилиум при участии специалистов из Москвы для решения вопросов о транспортировке пациента. Главный врач омской больницы заявил, что состояние блогера нестабильное, поэтому он не транспортабелен, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем "Твиттер".

Тем временем в немецком издании Bild появилась информация о том, что для транспортировки Навального выехал специальный медицинский самолет, который должен доставить его в Берлин для дальнейшего лечения.

Известно, что в злополучный день блогер не завтракал, а только выпил стакан чая в аэропорту.