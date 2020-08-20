Мировые лидеры обеспокоились здоровьем Навального

Мировые лидеры обеспокоились здоровьем Навального
Алексей Навальный. Фото: AP/ТАСС
Париж уже предложил ему медицинскую помощь и убежище

Судьба оппозиционного блогера Алексея Навального, попавшего сегодня в больницу из-за возможного отравления, сильно разволновала западных лидеров. На эту тему уже успели высказаться канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп.

Так, хозяин Белого дома заявил, что в Белом доме следят за ситуацией. По его словам, в администрации не владеют какой-либо информацией о том, что Навальный якобы был отравлен, передает "Интерфакс".

В свою очередь, фрау Меркель выразила поддержку семье ярого критика Кремля и предложила любую медпомощь, если из РФ придет соответствующий запрос.

Более разговорчивым оказался глава Пятой Республики. Мусью Макрон назвал сообщения о российском оппозиционере "тревожными" и выразил обеспокоенность ситуацией. Пожелав ему выздоровления, он также предложил родственникам Навального врачебные услуги Франции и даже более того – убежище.

"Мы будем чрезвычайно бдительны в отношении расследования, которое будет вестись. Я надеюсь, что он будет спасен. И мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы это сделать", – цитирует РИА "Новости" француза.

Напомним, ранее "Утро.ру" сообщало об экстренной госпитализации господина Навального, летевшего из Томска в Москву. Самолет срочно сел в Омске, и блогер был доставлен в местную горбольницу. Точного диагноза медики пока не называют. Известно, что у него не обнаружено признаков инфаркта, инсульта и коронавируса. Также опровергнута появившаяся в СМИ информация о якобы отеке мозга у оппозиционера.

Врачи лишь подтверждают, что Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как позже вечером сообщил телеграм-канал Mash, сотрудники  полиции приехала в село Кафтанчиково под Томском, где накануне госпитализации отдыхал блогер. Правоохранители посетили дом на улице Зеленая, администрацию Заречного сельского поселения и пляж, т.е. прошлись "строго по маршруту, который вчера проделал" Навальный. Полиция опросила очевидцев и выяснила, как он провел время.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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