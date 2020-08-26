В деле Навального увидели схожесть с отравлением "Новичком" болгарского бизнесмена

В деле Навального увидели схожесть с отравлением "Новичком" болгарского бизнесмена
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Врачи уверены, что Гебрев имел аналогичные симптомы

Врачи из немецкой клиники "Шарите", в которой в настоящее время находится блогер Алексей Навальный, обратились в Софию с запросом к болгарским коллегам по материалам о лечении бизнесмена Емельяна Гебрева, которого, как отмечает источник, отравили "Новичком". Медики из ФРГ считают, что у поступившего из России пациента имеется схожая симптоматика.

Гебрев пережил отравление в 2015 году. Местные правоохранительные органы заявили, что в ходе попытки убийства бизнесмена была применена фосфороорганика. В произошедшем обвинили трех россиян.

София посчитала граждан РФ сотрудниками спецслужб, а предполагаемым поводом местная прокуратура назвала причастность бизнесмена к поставкам оружия в Грузию и на Украину.

После отравления Гебрев стал жаловаться на зуд в глазу, а позднее потерял сознание и впал в кому. Медикам удалось его спасти, а когда пациент услышал об обвинении РФ в отравлении Сергея Скрипаля, сам поспешил обратиться в прокуратуру из-за схожих симптомов, сообщает Der Spiegel.

Ранее в российском МИД заявили, что умышленное отравление Алексея Навального не выгодно Кремлю. В ведомстве отметили, с какой поспешностью Штаты и Брюссель подхватили версию об умышленном отравлении россиянина.

Егор МАЛКОВ

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