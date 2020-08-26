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Врачи из немецкой клиники "Шарите", в которой в настоящее время находится блогер Алексей Навальный, обратились в Софию с запросом к болгарским коллегам по материалам о лечении бизнесмена Емельяна Гебрева, которого, как отмечает источник, отравили "Новичком". Медики из ФРГ считают, что у поступившего из России пациента имеется схожая симптоматика.
Гебрев пережил отравление в 2015 году. Местные правоохранительные органы заявили, что в ходе попытки убийства бизнесмена была применена фосфороорганика. В произошедшем обвинили трех россиян.
София посчитала граждан РФ сотрудниками спецслужб, а предполагаемым поводом местная прокуратура назвала причастность бизнесмена к поставкам оружия в Грузию и на Украину.
После отравления Гебрев стал жаловаться на зуд в глазу, а позднее потерял сознание и впал в кому. Медикам удалось его спасти, а когда пациент услышал об обвинении РФ в отравлении Сергея Скрипаля, сам поспешил обратиться в прокуратуру из-за схожих симптомов, сообщает Der Spiegel.
Ранее в российском МИД заявили, что умышленное отравление Алексея Навального не выгодно Кремлю. В ведомстве отметили, с какой поспешностью Штаты и Брюссель подхватили версию об умышленном отравлении россиянина.
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