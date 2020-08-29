Газопровод может не заработать из-за проблем с ресурсами

"Северный поток – 2" возведен почти полностью, а, значит, уже при любых обстоятельствах заработает – в мире не было неудачных примеров. Однако проект мог бы сорваться, если бы геологи, которые занимались разведкой ресурсов, допустили ошибку. Об этом заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, если бы выяснилось, что в месторождении, от которого тянется газопровод, нет достаточного количество голубого топлива, тогда бы запуска "Северного потока – 2" ждать не стоило бы. Однако в случае с этим проектом такое произойти не может, по мнению эксперта. Он отметил, что в России наибольшее количество запаса газа в мире.

Тем не менее Правосудов подчеркнул, что назвать срок завершения строительства сейчас трудно. Европейцы, по его мнению, будут бороться за проект до конца, несмотря на санкции США, ведь пострадает не только "Газпром", но и другие европейские компании, которые могут потерять около $5 млрд.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также рассказал изданию "СвободнаяПресса", что запуск "Северного потока – 2" может случиться в первом квартале 2021 г. лишь при благоприятном развитии событий. Ведь нужно не только завершить прокладку труб, но и провести испытания. Эксперт полагает, что для США запуск газопровода не такая уж большая проблема. Вашингтон, по словам Бунича, все равно наладят поставки СПГ в Европу. Эксперт при этом согласен с коллегой в том, что проект достроят.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о судьбе "Северного потока – 2".