Варшава обвинила компанию в нарушении своего антимонопольного законодательства

"Газпром" подал в польский суд жалобу на антимонопольный регулятор государства после того, как последний ограничил доступ к доказательной базе расследований по "Северному потоку – 2".

В компании отметили, что ведомство Польши отказало им в доступе к доказательствам, собиравшимся по отношению к сделкам российской стороны и иностранных инвесторов. Жалоба была подана 24 августа.

Как отмечает источник, в 2019 году Варшава решила предъявить "Газпрому" и его пяти партнерам по строительству газовой трубы обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования "Северного потока – 2". Через полгода регулятор оштрафовал французскую компанию Engie примерно на $45 миллионов. В начале 2020 года регулятор обратился к "Газпрому" с просьбой предоставить новые данные по трубопроводу. В ответ корпорация попросила обосновать поступивший запрос.

Позднее регулятор предъявил "Газпрому" штраф в €50 млн, объяснив это отказом российской компании предоставить информацию. Польская сторона заявила, что обратилась за документами, а ПАО решило от этого уклониться.

Госкорпорация пояснила в ответ, что запрошенные данные не соответствовали предмету антимонопольного расследования, и по этой причине она собирается обжаловать свое решение в судебном порядке, сообщает РИА "Новости".

"Северный поток – 2" предполагает прокладку двух нитей, которые проходят по Балтийскому морю, длиной более 1 тыс. километров через территории РФ и европейских государств, напоминает РИА ФАН.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что "Северный поток – 2" возведен почти полностью, а, значит, уже при любых обстоятельствах заработает – в мире не было неудачных примеров.