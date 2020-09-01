Остановить любой ценой: США наплевали на ООН из-за "Северного потока - 2"

Остановить любой ценой: США наплевали на ООН из-за "Северного потока - 2"
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Лавров отметил, что Белый дом демонстрирует полное неуважение к своим союзникам

Американские санкции по "Северному потоку – 2", введенные в одностороннем порядке, нелегитимны. Такие методы сравнимы с нечистоплотной конкуренцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая перед профессорским составом и студентами МГИМО, министр напомнил, что единственными правомерными санкциями являются лишь те, которые инициированы Совбезом ООН. Все остальное можно признать лишь попытками подрыва международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Указанные методы, добавил Лавров, применяются Белым домом и по отношению к строительству "Северного потока – 2". Штаты выступают с открытым заявлением о том, что прокладка газопровода является угрозой энергетической безопасности европейских стран, а для сохранения ее ноебходим американский СПГ.

"Для чего нужно потратить гораздо больше, нежели за газ, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент", – заметил министр.

Лавров добавил, что такие заявления говорят о полном неуважении Белого дома по отношению к своим союзникам, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что строительство "Северного потока – 2" практически завершено, а значит, он точно будет функционировать – мир не знает неудачных примеров. Проект мог оказаться под угрозой срыва, если бы геологи, занимавшиеся разведкой ресурсов, допустили ошибку.

Егор МАЛКОВ

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