Германия обсуждает с США санкции против российских компаний, занятых на строительстве газопровода

В Германии обсуждают с США санкции против российских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хейко Маас. Его слова приводит издание "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Ранее Берлин негативно относился инициативе американских политиков помешать строительству российского газопровода. Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен даже называл это посягательством на национальный суверенитет.

Однако после ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в искусственной коме в одной из немецких клиник, риторика несколько поменялась.

Накануне тот же Маас сказал, что Германия окажет давление на Москву, чтобы она что-то сделала для расследования "загадочного недуга" блогера. Как известно, в России, не нашли причин для возбуждения уголовного дела. В Берлине предполагают, что Навального отравили.

Тем не менее немцы не намерены отказываться от проекта. Как подчеркнул Маас, Германия будет отстаивать суверенитет в вопросе источников энергии и никому не позволит вмешиваться.