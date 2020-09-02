В Германии призвали закрыть проект "Северный поток - 2" из-за Навального

В Германии призвали закрыть проект "Северный поток - 2" из-за Навального
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
За "отравление" оппозиционера ухватились и на Украине в попытке сохранить свой транзит

Противники строительства газопровода "Северный поток – 2" в Германии оперативно ухватились за сегодняшнюю информационную "бомбу" из недр немецкой военной лаборатории о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".

Так, член партии "Союз 90 / Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт призвала правительство ФРГ остановить проект из-за ситуации с гражданином РФ.

"Северный поток – 2" – это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией", – цитирует РИА "Новости" немку, давно выступавшую против нашей трубы.

А еще накануне, до нынешних событий, дали о себе знать и в Киеве, откуда также указали Старому Свету на негативные последствия строительства нового газопровода. С очередной пугалкой там выступил давно подзабытый глава "Нафтогаза" Андрей Коболевв эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что наша труба несет угрозу украинскому газовому рынку и может привести к полномасштабному атаке России на Украину. Пан Коболев заявил, что "Нафтогаз" и МИД Незалежной на фоне "отравления Навального" прикладывают усилия к срыву реализации "СП – 2".

"Последние события в России, к примеру, отравление Алексея Навального, что конечно является ужасным событием, которое добавляет европейским партнерам понимания, с чем на самом деле борется Украина", – сказал украинский деятель.

Отметим, что сами германские власти на разных уровнях, в том числе в лице канцлера Ангелы Меркель, призывают не связывать строительство коммерческого проекта и ситуацию с Навальным.

Напомним, ранее в среду, 2 сентября, официальный Берлин объявил, что в организме российского гражданина нашли следы вещества "Новичок". Канцлер ждет от Москвы объяснений. В России ждут ответов на запросы нашей Генпрокуратуры и врачей, лечивших в Омске Навального.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В ФРГ заговорили о санкциях против России: стали известны результаты анализов Навального

Евросоюз намерен подготовить ответную реакцию с НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей