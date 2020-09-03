Германия готовит почву для отказа от "Северного потока - 2"

Германия готовит почву для отказа от "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В ФРГ устроили истерику вокруг скандала с Навальным, требуя остановить строительство трубопровода

Ряд немецких парламентариев и представителей СМИ призвали канцлера Германии Ангелу Меркель к прекращению строительства газопровода "Северный поток – 2", чтобы ответить на "отравление" Алексея Навального. По мнению радикально настроенных немецких политиков и журналистов, Москве нужно дать "жесткий ответ".

"Северный поток – 2" является коммерческим проектом, который непричастен к ситуации с Алексеем Навальным. Однако "в свете новых данных" возникает "непозитивный контекст". Такое мнение выразил премьер-министр Баварии Маркус Зодер в эфире телеканала N24.

По его словам, строительство трубопровода не имеет отношения к скандалу с россиянином. Тем не менее премьер-министр Баварии выступает за курс канцлера Ангелы Меркель, заявившей, что связывать проект с Навальным нецелесообразно.

"Хотя, стоит признать, проект в данном случае не может представляться в позитивном свете", – добавил Зодер.

Более категоричные заявления поступают от немецкой оппозиции: глава партии "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт призвала Берлин прекратить строительство газопровода. По ее словам, "попытка покушения" на блогера должна возыметь определенные последствия.

Присоединился к противникам строительства "Северного потока – 2" и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, призвавший Берлин к "жесткой реакции": Кремль со своим "человеконенавистническим режимом" должен осознать, что прокладка газовой трубы должна стать "предметом серьезного обсуждения", сообщает Deutschlandfunk. 

Не остались в стороне и представители СМИ: главред Bild Юлиан Райхельт заявил о необходимости введения "жестких санкций", чтобы ответить "на атаку Навального". Завершение строительства "Северного потока – 2", по его мнению, означает "софинансирование путинских нападений с помощью "Новичка".

Заместитель председателя парламента ФРГ Вольфганг Кубицки отметил, что Берлину необходимы "разумные объяснения" со стороны РФ. Сам политик не считает необходимым ставить под сомнение строительство "Северного потока – 2", однако предполагает, что между Берлином и Москвой в противном случае наступит "ледниковый период".

Ранее сенатор США Том Коттон, являющийся представителем республиканцев, призвал Белый дом остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2" в Европе в ответ на так называемое "отравление" блогера Алексея Навального, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Егор МАЛКОВ

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