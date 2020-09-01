Меркель сделала заявление по "Северному потоку - 2"

Канцлер Германии ответила на угрозы санкций США

Ангела Меркель в жесткой манере сообщила, что, несмотря на все попытки американцев помешать, позиция ФРГ остается неизменной.

"Он будет достроен", – категорично заявила она, пишет РИА "Новости".

Три сенатора США ранее заявили, что готовы ввести санкции по отношению к оператору порта немецкого города Засниц.

Указывается, что Меркель сделала заявление во время своего визита в Штральзунд.