Курс доллара снизился до 73 рублей

Российская валюта продолжает укрепляться

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на 1 сентября, снизился на 91,82 коп., составив 87,8 рубля.

Курс доллара упал на 83,43 коп. и составил 73,8 руб., сообщается на сайте Центробанка России.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная на 1 сентября, упала на 87,21 копейки.. Теперь она составила 80,1 руб., отмечает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что российский рубль продолжил курс на укрепление, которое наметилось в конце прошлой недели. По данным на 11:00 в понедельник, 31 августа, за час торгов на Московской бирже рубль отыграл у доллара 25 коп., у евро – 33 копейки.

Известно, что в июле 2020 года россияне забрали с депозитов $508,6 миллиона. А в июне были закрыты валютные счета еще на $332,1 миллиона.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Газпром" отказался платить Польше штраф по "Северному потоку - 2" на миллионы евро

Варшава обвинила компанию в нарушении своего антимонопольного законодательства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей