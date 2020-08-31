Российская валюта продолжает укрепляться

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на 1 сентября, снизился на 91,82 коп., составив 87,8 рубля.

Курс доллара упал на 83,43 коп. и составил 73,8 руб., сообщается на сайте Центробанка России.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная на 1 сентября, упала на 87,21 копейки.. Теперь она составила 80,1 руб., отмечает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что российский рубль продолжил курс на укрепление, которое наметилось в конце прошлой недели. По данным на 11:00 в понедельник, 31 августа, за час торгов на Московской бирже рубль отыграл у доллара 25 коп., у евро – 33 копейки.

Известно, что в июле 2020 года россияне забрали с депозитов $508,6 миллиона. А в июне были закрыты валютные счета еще на $332,1 миллиона.